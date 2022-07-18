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Власти Северска опровергли захват города силами РФ

18 июля 2022, 22:12

Власти Северска опровергли захват города силами РФ

Информация о захвате Северска в Донецкой области российскими силами не соответсвует действительности. Город остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава Северской городской военной администрации Алексей Воробьев.

Сегодня ранее «помощник министра внутренних дел» группировки «ЛНР» Виталий Киселев заявил в эфире российского «Первого канала», что Северск якобы находится под контролем сил «ЛНР».

При этом на странице Северской военной администрации сообщается, что сегодня Воробьев был в Северске и ему «удалось доставить хлеб во все уголки громады».

Кроме того, отмечается, что главе администрации «удалось пообщаться с жителями, донести до тех кто остался, о важности эвакуации».

Также сообщается, что сегодня при поддержке волонтеров прошла эвакуация желающих уехать из Северска.

Северск находится в 25 километрах от оккупированного Лисичанска и в 40 от Бахмута. В последние недели Северск регулярно находится под обстрелими. В городе нет света, газа и воды.

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