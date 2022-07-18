Влада Сіверська спростувала захоплення міста силами РФ

Інформація про захоплення Сіверська на Донеччині російськими силами не відповідає дійсності. Місто залишається під контролем Збройних сил України.



Про це «Новинам Донбасу» повідомив голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.



Сьогодні раніше «помічник міністра внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» Віталій Кисельов заявив в ефірі російського «Першого каналу», що Сіверськ нібито перебуває під контролем сил «ЛНР».



При цьому на сторінці Сіверської військової адміністрації повідомляється, що сьогодні Воробйов був у Сіверську і йому «вдалося доставити хліб до всіх куточків громади».



Крім того, наголошується, що главі адміністрації «вдалося поспілкуватися з жителями, донести до тих хто залишився, про важливість евакуації».



Також повідомляється, що сьогодні за підтримки волонтерів пройшла евакуація охочих виїхати з Сіверська.

Сіверськ знаходиться за 25 кілометрів від окупованого Лисичанська і за 40 від Бахмута. В останні тижні Сіверськ регулярно перебуває під обстрілом. У місті немає світла, газу та води.