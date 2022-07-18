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«5 канал» та «Прямой» хотят участвовать в телемарафоне вместо медиагруппы Ахметова

18 июля 2022, 23:30

«5 канал» та «Прямой» хотят участвовать в телемарафоне вместо медиагруппы Ахметова

Телеканалы «Прямой» и «5 канал» обратились в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Национальный совет по телевидению и радиовещанию с призывом выделить временной слот в совместном телемарафоне «Единые новости», который высвобождается в случае прекращения участия в нем медиагруппы «Украина».

«Сотрудники, журналисты и редакционные коллективы "Прямого" и "5 канала" выражают свою готовность приобщиться к производству контента и эфиров телемарафона. С первых дней российского вторжения телеканалы по собственной инициативе и доброй воле отказались от традиционной сетки вещания, перепрофилировали эфир, в частности, транслировали и совместной марафон», – сообщается на сайте «5 канала».

При этом в сообщении отмечается, что 19 марта ООО «Вільні медіа» обратилось к Нацсовету, СНБО и Минкульту с просьбой предоставить «5 каналу» и «Прямому» часть эфирного времени в национальном телемарафоне и ввести их в состав редакционной группы. Телеканалы получили подтверждение от профильного министра и главы Нацсовета о выделении им временных промежутков с 23 марта, однако этого так и не произошло. Впоследствии появилась отговорка об отсутствии свободного слота, который теперь, похоже, появляется.

«Хотим отметить: телеканалы "Прямой" и "5 канал" всегда отстаивали государственные, проукраинские и проевропейские позиции… Мы готовы вместе делать все для борьбы с информационными угрозами России и работать 24/7 на победу Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Детектор Медиа», совладелец компании «Свободные медиа» и генеральный директор «5 канала» Владимир Мжельский считает, что участие этих вещателей могло бы качественно дополнить контент общенационального марафона.

«Но готовы ли перед нами раскрыть тайны "кухни" этого же марафона его создатели? Думаю, что нет. Потому что тогда придется вернуть нам и Т2. А это им сейчас не нужно. Хотя и рейтинг общего марафона чрезвычайно низкий», – отметил Мжельский.

По данным издания, каналы «Медиа Группы Украина» выйдут из процесса производства национального марафона новостей с пятницы, 22 июля. Скорее всего, слот МГУ в нацмарафоне получат «1+1» или «Рада».

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