«5 канал» та «Прямий» хочуть брати участь в телемарафоні замість медіагрупи Ахметова

Телеканали «Прямий» та «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні «Єдині новини», який вивільняється в разі припинення участі ньому медіагрупи «Україна».



«Співробітники, журналісти та редакційні колективи "Прямого" і "5 каналу" вкотре висловлюють свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону. Із перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон», - повідомляється на сайті «5 каналу».



Водночас у повідомленні наголошується, що 19 березня ТОВ «Вільні медіа» звернулося до Нацради, РНБО і Мінкульту з проханням надати «5 каналу» та «Прямому» частину ефірного часу в національному телемарафоні та ввести їх до складу редакційної групи. Телеканали отримали підтвердження від профільного міністра і голови Нацради щодо виділення їм часових проміжків із 23 березня, однак цього так і не сталося.



«Хочемо наголосити: телеканали "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції… Ми готові разом робити все для боротьби з інформаційними загрозами Росії та працювати 24/7, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму», - йдеться в повідомленні.



Як повідомляє «Детектор Медіа», співвласник ТОВ «Вільні медіа» та генеральний директор 5 каналу Володимир Мжельський вважає, що участь цих мовників могла б якісно доповнити контент загальнонаціонального марафону.



«Але чи готові перед нами розкрити таємниці "кухні" цього ж марафону його творці? Думаю, що ні. Бо тоді доведеться повернути нам і Т2. А це їм зараз не треба. Хоча і рейтинг спільного марафону надзвичайно низький», – відзначив Мжельський.



За даними видання, канали «Медіа Групи Україна» вийдуть із процесу виробництва національного марафону новин з п'ятниці, 22 липня. Найімовірніше слот МГУ у нацмарафоні отримають «1+1» або «Рада».