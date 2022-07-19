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Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►

19 июля 2022, 00:10

Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Торецке от обстрела погибли 6 человек, а в Краматорске удар нанесли по промзоне.
  • Как живут люди в прифронтовом Северске и почему не хотят эвакуироваться.
  • В Северодонецке гуманитарный кризис. Люди еще долгое время будут без коммуникаций: воды, газа и света.
  • В Лимане и Лисичанске группировки «Л-ДНР» назначили новых «руководителей». Один из них в розыске в Украине.
  • Россия показала руководителя своими войсками на востоке Украины. Ранее он курировал миротворческий контингент в Нагорном Карабахе.
  • Ожесточенные проверки, скрытая мобилизация и украинский флаг у драмтеатра. Как сегодня живет захваченный Мариуполь.

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