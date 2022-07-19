Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Торецке от обстрела погибли 6 человек, а в Краматорске удар нанесли по промзоне.

Как живут люди в прифронтовом Северске и почему не хотят эвакуироваться.

В Северодонецке гуманитарный кризис. Люди еще долгое время будут без коммуникаций: воды, газа и света.

В Лимане и Лисичанске группировки «Л-ДНР» назначили новых «руководителей». Один из них в розыске в Украине.

Россия показала руководителя своими войсками на востоке Украины. Ранее он курировал миротворческий контингент в Нагорном Карабахе.

Ожесточенные проверки, скрытая мобилизация и украинский флаг у драмтеатра. Как сегодня живет захваченный Мариуполь.