Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Торецьку від обстрілу загинули 6 людей, а в Краматорську удар завдали по промзоні.

Як живуть люди у прифронтовому Сіверську і чому не хочуть евакуюватися.

У Сєвєродонецьку гуманітарна криза. Люди ще довгий час будуть без комунікацій: води, газу та світла.

У Лимані та Лисичанську угруповання «Л-ДНР» призначили нових «керівників». Один із них у розшуку в Україні.

Росія показала керівника своїми військами на сході України. Раніше він займався миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху.

Запеклі перевірки, прихована мобілізація та український прапор біля драмтеатру. Як сьогодні живе захоплений Маріуполь.