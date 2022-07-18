Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►

18 липня 2022, 23:58

Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • У Торецьку від обстрілу загинули 6 людей, а в Краматорську удар завдали по промзоні.
  • Як живуть люди у прифронтовому Сіверську і чому не хочуть евакуюватися.
  • У Сєвєродонецьку гуманітарна криза. Люди ще довгий час будуть без комунікацій: води, газу та світла.
  • У Лимані та Лисичанську угруповання «Л-ДНР» призначили нових «керівників». Один із них у розшуку в Україні.
  • Росія показала керівника своїми військами на сході України. Раніше він займався миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху.
  • Запеклі перевірки, прихована мобілізація та український прапор біля драмтеатру. Як сьогодні живе захоплений Маріуполь.

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