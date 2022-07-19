Армия РФ ударила ракетами «Калибр» по Одесской области, шестеро пострадавших

Одесская область. Фото: ОК «Юг»

Российская армия ночью ударила ракетами по Одесской области. Пострадали шесть человек, среди них ребенок. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



«Семь крылатых ракет типа "Калибр" выпущены из акватории Черного моря. Одна сбита силами противовоздушной обороны, шесть попали по мирному селу. В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что пожар на площади 300 квадратных метров оперативно ликвидирован. Привлекалось 95 спасателей, 16 единиц техники.

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