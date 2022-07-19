Армія РФ вдарила ракетами «Калібр» по Одеській області, шестеро постраждалих

19 липня 2022, 08:19

Армія РФ вдарила ракетами «Калібр» по Одеській області, шестеро постраждалих

Одеська область. Фото: ОК «Південь» Одеська область. Фото: ОК «Південь»

Російська армія вночі вдарила ракетами по Одещині. Постраждали шестеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Сім крилатих ракет типу "Калібр" випущено з акваторії Чорного моря. Одна збита силами протиповітряної оборони, шість влучили по мирному селу. Внаслідок влучення сталося руйнування та займання трьох приватних будинків та двох дворових споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, будинок культури», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пожежу на площі 300 квадратних метрів оперативно ліквідовано. Залучалось 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.

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