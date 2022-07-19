Из-за обстрела Авдеевки погиб мирный житель

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области со стороны российской армии погиб один человек. Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, погиб мирный житель Авдеевки. Еще два человека получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — уточнил Кириленко.

В целом в области уточнены данные по 626 жертвам обстрелов, 1610 человек были ранены.



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