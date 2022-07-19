Российские силы нанесли ракетные удары по Краматорску

Российские силы утром нанесли удары по Краматорску. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.



«Снова неспокойное утро в Краматорске — ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность», — отметил Гончаренко.



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