Російські сили завдали ракетних ударів по Краматорську

19 липня 2022, 09:18

Російські сили завдали ракетних ударів по Краматорську

Російські сили вранці завдали ударів по Краматорську. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

«Знову неспокійний ранок у Краматорську — ракетні удари по заводах. Знищують нашу промисловість», — зазначив Гончаренко.

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