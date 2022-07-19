Російські сили завдали ракетних ударів по Краматорську

\u003Cp\u003EРосійські сили вранці завдали ударів по Краматорську. Про це \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.facebook.com\/alexander.vasilyevich.goncharenko\/posts\/pfbid0MLtX6cSpeYXvS39Xe4xgiNx4vgdT1HbsCWjMewqMfCVWfZBvBcybmpUVNYwQpTr5l\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eповідомив\u003C\/a\u003E міський голова Олександр Гончаренко.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E«Знову неспокійний ранок у Краматорську — ракетні удари по заводах. Знищують нашу промисловість», — зазначив Гончаренко.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003EДивіться також:\u003C\/strong\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Ciframe src=\u0022\/\/www.youtube.com\/embed\/gIdamTdYoDA\u0022 width=\u0022625\u0022 height=\u0022350\u0022 allowfullscreen=\u0022allowfullscreen\u0022\u003E\u003C\/iframe\u003E\u003C\/p\u003E