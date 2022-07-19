На захваченной части Харьковщины оккупанты оборудовали морг — Боровской поселковый совет

На территории одного из сельскохозяйственных предприятий захваченной войсками РФ Боровой Харьковской области оккупанты обустроили морг. Об этом сообщает Боровской поселковый совет.



Отмечается, что российская армия свозит туда трупы своих военных, а «их количество постоянно увеличивается, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты атаковали регион на 4 направлениях, ВСУ почти везде отбили штурм войск РФ.