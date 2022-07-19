На захопленій частині Харківщини окупанти обладнали морг — Борівська селищна рада

На території одного із сільськогосподарських підприємств захопленої військами РФ Борової Харківської області окупанти облаштували морг. Про це повідомляє Борівська селищна рада.



Зазначається, що російська армія звозить туди трупи своїх військових, а «їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій».

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив, що окупанти атакували регіон на 4 напрямках, ЗСУ майже скрізь відбили штурм військ РФ.