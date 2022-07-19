Войска РФ наступали на позиции ВСУ в Луганской области на 4 направлениях — Гайдай

Прошедшие сутки оккупанты продолжили массово обстреливать находящиеся под контролем украинского правительства населенные пункты Луганской области, наступали войска РФ на 4 направлениях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, отметив, что российская армия атаковала регион из авиации, артиллерии, наносила ракетные удары.

В Луганской ОВА рассказали, что Верхнекаменское направление оккупанты штурмовали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки, оттуда же они хотели продвинуться в сторону Донецкой области.

Также оккупанты пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки, отчасти наступление удалось приостановить, но кое-где боевые действия продолжаются.

Гайдай также заявил, что «даже у второй армии мира (не)человеческий ресурс ограничен», потому на оккупированных территориях мобилизуют заключенных по уголовным статьям.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что армия РФ ночью накрыла огнем Никопольский и Криворожский районы. По Никополю армией РФ было выпущено до 40 реактивных снарядов.