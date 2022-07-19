Количество жертв атаки войск РФ на Винницу возросло до 25-ти

От травм полученных в результате обстрела оккупантами центра Винницы умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.



Он отметил, что в момент прилета российской ракеты Наталья принимала пациентов в клинике «Нейромед». Медучреждение находилось в эпицентре атаки.



«Без мамы остались три ребенка», - сообщил Борзов.

Количество погибших от ракетного удара войск РФ по центру Винницы выросло до 25-ти.

Напомним, 14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.