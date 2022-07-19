Кількість жертв атаки військ РФ на Вінницю зросла до 25-ти

Від травм, отриманих внаслідок обстрілу окупантами центру Вінниці, померла лікар-невролог Наталія Фальштинська. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.



Він зазначив, що в момент прильоту російської ракети Наталія приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Медустанова знаходилася в епіцентрі атаки.



«Без мами залишилося троє дітей», - повідомив Борзов.

Кількість загиблих від ракетного удару військ РФ по центру Вінниці зросла до 25-ти.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря ракетами «Калібр» по Вінниці. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.