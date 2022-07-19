В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 13 населенных пунктах

За минувшие сутки ремонтные бригады полностью или частично возобновили электропитание в 13 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



Снова получают электроснабжение 11 158 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Львиная доля обновлений — в постоянно подвергающейся обстрелам Славянской громаде. Почти 9 тысяч семей этой общины снова со светом. Из них почти 7 тысячам свет восстановлен менее чем за сутки. Еще 1,7 тысяч были обесточены за три дня до того — энергетики не могли попасть на место повреждений из-за активных боевых действий», - говорится в сообщении.



Пока без света остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.