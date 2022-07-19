Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 13 населенных пунктах

19 июля 2022, 14:47

В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 13 населенных пунктах

За минувшие сутки ремонтные бригады полностью или частично возобновили электропитание в 13 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

Снова получают электроснабжение 11 158 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

«Львиная доля обновлений — в постоянно подвергающейся обстрелам Славянской громаде. Почти 9 тысяч семей этой общины снова со светом. Из них почти 7 тысячам свет восстановлен менее чем за сутки. Еще 1,7 тысяч были обесточены за три дня до того — энергетики не могли попасть на место повреждений из-за активных боевых действий», - говорится в сообщении.

Пока без света остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.

Еще по теме

Организации
ДТЭК
Места
Донецкая область
Прочее
Электроэнергия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:01
Под контролем Украины два населенных пункта Луганщины. Идут ожесточенные бои — Гайдай
15:29
РосСМИ показали поврежденный мост в Херсоне
13:58
Бойченко: В фильтрационные центры Мариуполя оккупанты заключили более 10 тысяч человек
11:27
Лисянский рассказал о планах Кремля по захваченным территориям
09:56
«ДНР»: За сутки один человек погиб, еще трое ранены в ходе обстрелов
09:25
«ДНР» назвала «недействительными» украинские документы о переходе прав на недвижимость с мая 2014 года
00:26
Кремль может провести фейковый референдум в Луганской области до 11 сентября – Гайдай
00:10
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
16:57
Оккупанты Мариуполя усилили проверки жителей города — Андрющенко
16:24
В «ДНР» назначили «мэра» Лимана
15:47
Оккупантам Мариуполя приказали провести скрытую мобилизацию — мэр Бойченко
14:32
«ЛНР» назначила боевика руководить Лисичанском
13:09
В Мариуполе парень вышел с флагом Украины к зданию разрушенного Драмтеатра
12:11
Полиция идентифицировала боевиков «ДНР», которые пытали пленных в Калининской колонии
10:54
«ДНР» заявила о трех раненых от обстрелов за сутки
все новости
17:30
Украина не может установить число погибших на Луганщине — Гайдай
17:10
Приднестровье хочет гарантий безопасности в формате «пять плюс два»
16:56
Газ, вода, интернет: У Зеленского рассказали, как восстанавливают деоккупированные города
16:31
Российские войска на Донбассе используют новую тактику — Арестович
16:13
Экс-генпрокурорку Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте - Арахамия
16:01
Под контролем Украины два населенных пункта Луганщины. Идут ожесточенные бои — Гайдай
15:48
Спасатели сообщают о десяти пострадавших от обстрела в Краматорске
15:29
РосСМИ показали поврежденный мост в Херсоне
15:14
В России пригрозили Украине «более жесткими условиями» в случае возобновления переговоров
14:47
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 13 населенных пунктах
14:43
Оккупанты ударили авиационными ракетами по Краматорску — Кириленко
14:06
Мэрия Славянска заявляет об обстреле города, под завалами домов находятся люди
13:58
Бойченко: В фильтрационные центры Мариуполя оккупанты заключили более 10 тысяч человек
13:46
Депутаты освободили Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора
13:24
ЕС готовит новый пакет санкций против России
все новости
ВИДЕО
Оккупанты ударили авиационными ракетами по Краматорску — Кириленко
19 июля, 14:43
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
19 июля, 00:10
Обстрелы Горловки и Алчевска, люди под завалами в лавре. Дайджест НД за день ►
17 июля, 22:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты