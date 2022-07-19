У Донецькій області відновлено електропостачання у 13 населених пунктах

Минулої доби ремонтні бригади повністю або частково відновили електроживлення в 13 населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ДПЕК Донецькі електромережі.



Знову отримують електропостачання 11 158 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Левова частка оновлень — у Слов'янській громаді, що постійно під обстрілами. Майже 9 тисяч сімей цієї громади знову зі світлом. З них майже 7 тисячам світло відновлено менш як за добу. Ще 1,7 тисячі були знеструмлені за три дні до того — енергетики не могли потрапити на місце пошкоджень через активні бойові дії», - йдеться в повідомленні.



Поки що без світла залишається 321 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрями – Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський.