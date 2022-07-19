Главе оккупационной администрации поселка в Донецкой области объявили подозрение

Местный житель поселка Мангуш Донецкой области занял должность исполняющего обязанности главы оккупационной администрации. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



«Согласно материалам следствия, подозреваемый добровольно занял должность «исполняющего обязанности главы администрации пгт Мангуш ДНР», созданном на временно оккупированной территории Донецкой области, и выполняет функции органа оккупационных властей «ДНР», - говорится в сообщении.



Подозреваемый занимается проведением брифингов, встречи с жителями Мангуша и представителями местных предприятий и учреждений.



Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении ДВБ ЧП Украины.