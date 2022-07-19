Голові окупаційної адміністрації селища на Донеччині оголосили підозру

Місцевий житель селища Мангуш Донецької області обійняв посаду виконувача обов'язків голови окупаційної адміністрації. Йому оголосили підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.



«Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний добровільно обійняв посаду "виконувача обов'язків голови адміністрації смт Мангуш ДНР", створеному на тимчасово окупованій території Донецької області, і виконує функції органу окупаційної влади "ДНР"», - йдеться у повідомленні.



Підозрюваний займається проведенням брифінгів, зустрічей з жителями Мангуша та представниками місцевих підприємств та установ.



Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, під час оперативного супроводу ДВБ НП України.