Николаев могут закрыть на несколько дней для поиска коллаборантов

В Николаеве планируют провести «отработку» коллаборантов, для этого город могут закрыть на несколько дней. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире «Ходорковский LIVE».



Он рассказал о намерениях властей по искоренению коллаборационизма.



«У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей», — сказал Ким.



Он отметил, что случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, однако это чревато потенциальными жертвами, когда коллаборанты начинают передавать оккупантам инфорацию о позициях украинских военных, ПВО и баз.