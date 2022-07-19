Миколаїв можуть закрити на кілька днів для пошуку колаборантів

У Миколаєві планують провести відпрацювання колаборантів, для цього місто можуть закрити на кілька днів. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Ходорковський LIVE».



Він розповів про наміри влади щодо викорінення колабораціонізму.



«У нас ще плануються заходи щодо комендантської години. Місто закриємо на кілька днів, підемо будинками і відпрацюємо тих поганих людей», — сказав Кім.



Він зазначив, що випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі, проте це загрожує потенційними жертвами, коли колаборанти починають передавати окупантам інформацію про позиції українських військових, ППО та баз.