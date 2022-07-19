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Из-под завалов дома в Славянске вытащили тела двух человек

19 июля 2022, 19:59

Из-под завалов дома в Славянске вытащили тела двух человек

Сегодня в результате обстрела Славянска разрушился частный жилой дом. Спасатели уже завершили разбирать завалы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного жилого дома. На месте происшествия обнаружены и изъяты из под завалов тела двух мужчин (анкетные данные устанавливаются)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в результате обстрела загорелся легковой автомобиль.

«Информация о пострадавших и погибших уточняется», — добавили в ГСЧС.

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