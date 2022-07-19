Из-под завалов дома в Славянске вытащили тела двух человек

Сегодня в результате обстрела Славянска разрушился частный жилой дом. Спасатели уже завершили разбирать завалы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.



«В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного жилого дома. На месте происшествия обнаружены и изъяты из под завалов тела двух мужчин (анкетные данные устанавливаются)», — говорится в сообщении.



Также в ведомстве сообщили, что в результате обстрела загорелся легковой автомобиль.



«Информация о пострадавших и погибших уточняется», — добавили в ГСЧС.