З-під завалів будинку в Слов'янську витягли тіла двох людей

Сьогодні внаслідок обстрілу Слов'янська зруйнувався приватний житловий будинок. Рятувальники вже завершили розбирати завали, повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.



«Наразі завершено аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів приватного житлового будинку. На місці події виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох чоловіків (анкетні дані встановлюються)», — йдеться у повідомленні.



Також у відомстві повідомили, що внаслідок обстрілу спалахнув легковий автомобіль.



«Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється», — додали в ДСНС.