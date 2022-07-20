Обстрелы Краматорска и Славянска. Более 10 тысяч мариупольцев на фильтрации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел Славянска и Краматорска. Есть жертвы. В Авдеевке не прекращается огонь.

На Луганщине продолжаются бои. Оккупанты забирают мужчин воевать против Украины под видом «мобилизации».

Оккупанты вывезли 108 детей сирот из Донбасса и «передали» их в российские семьи.

Обстрелы Донецка и Верхнеторецка. Есть погибшие.

В Мариуполе боевики лишают жителей собственности на недвижимость. Группировка «ДНР» издала соответствующее «постановление».

Оккупанты в Мариуполе собирают персональные данные для «референдума». В фильтрационных лагерях удерживают около 10 тысяч людей.

Россияне заявили, что, по результатам их «следствия», трупный запах в Мариупольском Драмтеатре возник из-за скрытого склада протухшей рыбы.