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Обстрелы Краматорска и Славянска. Более 10 тысяч мариупольцев на фильтрации. Дайджест НД за день ►

20 июля 2022, 00:31

Обстрелы Краматорска и Славянска. Более 10 тысяч мариупольцев на фильтрации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрел Славянска и Краматорска. Есть жертвы. В Авдеевке не прекращается огонь.
  • На Луганщине продолжаются бои. Оккупанты забирают мужчин воевать против Украины под видом «мобилизации».
  • Оккупанты вывезли 108 детей сирот из Донбасса и «передали» их в российские семьи.
  • Обстрелы Донецка и Верхнеторецка. Есть погибшие.
  • В Мариуполе боевики лишают жителей собственности на недвижимость. Группировка «ДНР» издала соответствующее «постановление».
  • Оккупанты в Мариуполе собирают персональные данные для «референдума». В фильтрационных лагерях удерживают около 10 тысяч людей.
  • Россияне заявили, что, по результатам их «следствия», трупный запах в Мариупольском Драмтеатре возник из-за скрытого склада протухшей рыбы.

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