Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл Слов'янська та Краматорська. Є жертви. В Авдіївці не припиняється вогонь.
- На Луганщині точаться бої. Окупанти забирають чоловіків воювати проти України під виглядом «мобілізації».
- Окупанти вивезли 108 дітей сиріт із Донбасу та «передали» їх до російських родин.
- Обстріли Донецька та Верхньоторецька. Є загиблі.
- У Маріуполі бойовики позбавляють мешканців власності на нерухомість. Угруповання «ДНР» видало відповідну «ухвалу».
- Окупанти у Маріуполі збирають персональні дані для «референдуму». У фільтраційних таборах тримають близько 10 тисяч людей.
- Росіяни заявили, що, за результатами їхнього «наслідку», трупний запах у Маріупольському Драмтеатрі виник через прихований склад протухлої риби.