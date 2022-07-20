Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл Слов'янська та Краматорська. Є жертви. В Авдіївці не припиняється вогонь.

На Луганщині точаться бої. Окупанти забирають чоловіків воювати проти України під виглядом «мобілізації».

Окупанти вивезли 108 дітей сиріт із Донбасу та «передали» їх до російських родин.

Обстріли Донецька та Верхньоторецька. Є загиблі.

У Маріуполі бойовики позбавляють мешканців власності на нерухомість. Угруповання «ДНР» видало відповідну «ухвалу».

Окупанти у Маріуполі збирають персональні дані для «референдуму». У фільтраційних таборах тримають близько 10 тисяч людей.

Росіяни заявили, що, за результатами їхнього «наслідку», трупний запах у Маріупольському Драмтеатрі виник через прихований склад протухлої риби.