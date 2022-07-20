Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►

20 липня 2022, 00:31

Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл Слов'янська та Краматорська. Є жертви. В Авдіївці не припиняється вогонь.
  • На Луганщині точаться бої. Окупанти забирають чоловіків воювати проти України під виглядом «мобілізації».
  • Окупанти вивезли 108 дітей сиріт із Донбасу та «передали» їх до російських родин.
  • Обстріли Донецька та Верхньоторецька. Є загиблі.
  • У Маріуполі бойовики позбавляють мешканців власності на нерухомість. Угруповання «ДНР» видало відповідну «ухвалу».
  • Окупанти у Маріуполі збирають персональні дані для «референдуму». У фільтраційних таборах тримають близько 10 тисяч людей.
  • Росіяни заявили, що, за результатами їхнього «наслідку», трупний запах у Маріупольському Драмтеатрі виник через прихований склад протухлої риби.

Більше за темою

Місця
Маріуполь Авдіївка Слов'янськ Краматорськ
Інше
Війна Дайджет

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК ВСЕ
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:29
РосЗМІ показали пошкоджений міст у Херсоні
13:58
Бойченко: У фільтраційні центри Маріуполя окупанти ув'язнили понад 10 тисяч людей
12:50
В окупованій військами РФ Херсонській області вибухи
11:27
Лисянський розповів про плани Кремля щодо захоплених територій
09:56
«ДНР»: За добу одна людина загинула, ще троє поранено під час обстрілів
09:25
«ДНР» назвала «недійсними» українські документи про перехід прав на нерухомість із травня 2014 року
00:34
Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat
00:26
Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай
23:58
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
Усі новини
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
23:15
Росіяни вдарили з «Градів» по центру Гуляйполя, є загиблі
22:56
Окупанти взяли в полон понад 400 осіб у Запорізькій області – голова ОВА
22:35
Росіяни 9 разів на день обстріляли прикордонні громади Сумщини
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
21:29
З Донецької області незаконно вивезли до Росії 108 дітей, позбавлених батьківського піклування — омбудсмен
20:57
Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ
20:37
Кириленко розповів про наслідки ракетного удару по Краматорську
19:59
З-під завалів будинку в Слов'янську витягли тіла двох людей
19:32
На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ
18:36
Миколаїв можуть закрити на кілька днів для пошуку колаборантів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
18:00
Голові окупаційної адміністрації селища на Донеччині оголосили підозру
17:46
Обстріли Дніпропетровщини: Постраждали база відпочинку та тракторна бригада
17:19
Україна не може встановити кількість загиблих на Луганщині — Гайдай
Усі новини
ВІДЕО
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
20 липня, 00:31
Окупанти вдарили авіаційними ракетами по Краматорську — Кириленко
19 липня, 14:43
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
18 липня, 23:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти