Сотрудников ГБР подозревают в уничтожении материалов резонансных дел

В Единый реестр досудебных расследований Украины внесли сведения о факте уничтожения секретных материалов работниками ГБР. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на источник в одном из правоохранительных органов Украины.



Эту информацию также подтвердили два источника, знакомых с ходом следствия.



Досудебное расследование было начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 111 – «Государственная измена» и 329 – «Потеря документов, содержащих государственную тайну».



Расследование проводит СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. Уведомление о подозрении в рамках этого производства пока никому не вручено.



Следствие по делу об уничтожении секретных материалов уголовных дел началось до того, как президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурорку Ирину Венедиктову.



По данным «Настоящего времени», сотрудники ГБР в период с 24 февраля по 26 февраля 2022 года уничтожали секретные материалы резонансных уголовных дел. Среди прочего были уничтожены документы следствия о Харьковских соглашениях c Россией, об участии экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко в разгоне Майдана в 2014 году, о прохождении военных кораблей Украины в 2018 году через Керченский пролив.