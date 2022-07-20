Співробітників ДБР підозрюють у знищенні матеріалів резонансних справ

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесли відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками ДБР. Про це повідомляє телеканал «Настоящее время» із посиланням на джерело в одному із правоохоронних органів України.



Цю інформацію також підтвердили ще два джерела, знайомих з перебігом слідства.



Досудове розслідування було розпочато за двома статтями Кримінального кодексу України: 111 – «Державна зрада» та 329 – «Втрата документів, які містять державну таємницю».



Розслідування проводить СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.



Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад главу СБУ Івана Баканова та генпрокурорку Ірину Венедиктову.



За даними «Настоящего времени», співробітники ДБР у період з 24 лютого до 26 лютого 2022 року знищували секретні матеріали резонансних кримінальних справ. Серед іншого було знищено документи слідства про Харківські угоди з Росією, про участь екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка у розгоні Майдану у 2014 році, про проходження військових кораблів України у 2018 році через Керченську протоку.