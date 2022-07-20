В правительстве Украины приняли решение о двухлетней отсрочке по выплате внешних долгов

Украинское правительство предлагает держателям внешнего долга государства предоставить отсрочку по выплатам на 2 года и допускает выплаты в этот период по отдельному решению. Соответствующее решение закреплено постановлениями Кабмина Украины.



В правительстве предусматривают, что конечная дата погашения облигаций откладывается сроком 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций. Отмечается, что в течение действия отсрочки процентный доход по облигациям продолжит начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций.



Заработает эта инициатива правительства только при одобрении владельцами облигаций изменений, которые предусмотрены документом.