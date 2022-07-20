В уряді України ухвалили рішення про дворічне відстрочення щодо виплати зовнішніх боргів

Український уряд пропонує власникам зовнішнього боргу держави надати відстрочку з виплат на 2 роки та допускає виплати у цей період за окремим рішенням. Відповідне рішення закріплено ухвалами Кабміну України.



В уряді передбачають, що кінцева дата погашення облігацій відкладається строком на 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій. Зазначається, що протягом дії відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжуватиме нараховуватись за ставками, передбаченими в умовах випуску відповідних облігацій.



Запрацює ця ініціатива уряду лише за умови схвалення власниками облігацій змін, які передбачені документом.