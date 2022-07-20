Лавров считает, что Украина отказывается от переговоров с РФ по решению США

США не дают Украине вести переговоры с РФ. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью российскому телеканалу RT.



Он вспомнил заявления политиков западных стран о том, что Украина «должна победить на поле боя» и не должна идти на переговоры, имея пока слабые позиции на фронте. Также Лавров считает, что западные страны якобы удерживают Киев от «конструктивных шагов, накачивают оружием и заставляют его использовать все более рискованно».



К тому же российский министр заявил, что Запад хочет «сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами», якобы это выгодно «американцам и англичанам».

Лавров полагает, что Украине «не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США».

Накануне заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир в Украине будет заключен на условиях РФ.



В Офсие президента Владимира Зеленского подчеркивали, что переговоры о мирном договоре могут возобновиться, когда Россия потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность.