Лавров вважає, що Україна відмовляється від переговорів із РФ через рішення США

США не дають Україні вести переговори із РФ. Таку думку висловив глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю російському телеканалу RT.



Він згадав заяви політиків західних країн про те, що Україна «має перемогти на полі бою» і не повинна йти на переговори, маючи поки що слабкі позиції на фронті. Також Лавров вважає, що західні країни утримують Київ від «конструктивних кроків, накачують зброєю та змушують її використовувати все більш ризиковано».

До того ж, російський міністр заявив, що Захід нібито хоче «зробити цю війну справжньою війною і зіткнути Росію з європейськими країнами», нібито це вигідно «американцям та англійцям».

Лавров не має сумнівів, що Україні «не дадуть вести переговори, поки таке рішення не ухвалять у США».

Раніше заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що мир в Україні буде укладено на умовах РФ.



В Офісі президента Володимира Зеленського наголошували, що переговори про мирний договір можуть відновитися, коли Росія зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність.