Медведев заявил, что в Украине «будет мир на российских условиях»

Мир в Украине будет заключен на условиях РФ, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Медведев отметил, что Белый дом поставляет оружие Украине.



«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях», — уверяет он.



Замглавы Совета безопасности РФ уточнил, что «мир будет» не на тех условиях, «о которых верещат в Европе и за океаном».

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Ранее Медведев заявил, что считает отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским — угрозой для РФ.