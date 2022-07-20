Потери урожая озимых культур в Украине составят не менее 20% - Минагрополитики

Из-за полномасштабного вторжения РФ Украина потеряет 4,2 млн тонн зерна озимых культур (20% урожая). Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.



Соответствующие данные предоставила команда экспертов Национального технического университета им. И.Сикорского, Института космических исследований НАН Украины, Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии и Всемирного банка (ВБ).



Уточняется, что потеря урожая озимых культур в размере 20% произойдет при условии, что их удастся собрать в текущем объеме, без учета продолжающейся войны. В противном случае потери урожая могут быть выше.



По данным исследования KSE Institute, общая сумма прямых потерь, причиненных сельскохозяйственной отрасли Украины в результате полномасштабного вторжения РФ, к середине июня составила 4,3 млрд долларов. При этом наибольшие потери страна понесла из-за повреждения сельхозугодий и невозможности собрать урожай в зонах боевых действий – 2,14 млрд долларов.