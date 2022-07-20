Втрати врожаю озимих культур в Україні становитимуть не менше 20% - Мінагрополітики

Через повномасштабне вторгнення РФ Україна втратить 4,2 млн тонн зерна озимих культур (20% урожаю). Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.



Відповідні дані надала команда експертів Національного технічного університету ім. І.Сікорського, Інституту космічних досліджень НАН України, Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії та Світового банку.



Уточнюється, що втрата врожаю озимих культур у розмірі 20% відбудеться за умови, що їх вдасться зібрати в поточному обсязі, без урахування війни. В іншому випадку втрати врожаю можуть бути вищими.



За даними дослідження KSE Institute, загальна сума прямих втрат, заподіяних сільськогосподарській галузі України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, до середини червня становила 4,3 млрд доларів. При цьому найбільших втрат країна зазнала через пошкодження сільгоспугідь та неможливість зібрати врожай у зонах бойових дій – 2,14 млрд доларів.