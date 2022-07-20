Российские оккупанты пытаются запустить зерновой терминал в порту Мариуполя - советник мэра

Российские оккупанты готовят зерновой терминал в порту Мариуполя для приема/перевалки зерна украденного у Украины урожая. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



Кроме того, оккупированный россиянами город по-прежнему испытывает проблемы с водоснабжением.



«Снова начались проблемы с доставкой питьевой воды жителям Левобережного района. Ежедневные очереди по четыре-пять часов, количество емкостей для воды сокращено втрое. Емкости были вывезены в парк Гуров для празднования Дня металлурга на костях, в итоге там и оставили. Жители отдаленных мест Кальмиусского района (Волентровка) остаются без водоснабжения в любом виде», - написал он.



До полномасштабного вторжения РФ в Украину в мариупольском морпорту работал терминал ООО «УкрТрансАгро», входящий в Мариупольскую инвестиционную группу (МИГ, UTA Group) Он остановил работу сразу после начла войны в Украине 24 февраля.



В 2020/2021 маркетинговом году терминал «УкрТрансАгро» перевалил 430 тысяч тонн зерновых и масличных культур, тогда как в 2019/2020 на 39% больше - 711 тысяч тонн.