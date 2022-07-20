Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера

20 липня 2022, 13:53

Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера

Російські окупанти готують зерновий термінал у порту Маріуполя для прийому/перевалки зерна вкраденого в Україні врожаю. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Крім того, окуповане росіянами місто, як і раніше, має проблеми з водопостачанням.

«Знову почалися проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району. Щоденні черги по чотири-п'ять годин, кількість ємностей для води скорочено втричі. Ємності було вивезено до парку Гурова для святкування Дня металурга на кістках, у результаті там і залишили. Мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волентрівка) залишаються без водопостачання у будь-якому вигляді», - написав він.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в маріупольському морпорті працював термінал ТОВ «УкрТрансАгро», що входить до Маріупольської інвестиційної групи (МІГ, UTA Group). Він зупинив роботу одразу після початку війни в Україні 24 лютого.

У 2020/2021 маркетинговому році термінал «УкрТрансАгро» перевалив 430 тисяч тонн зернових та олійних культур, тоді як у 2019/2020 на 39% більше – 711 тисяч тонн.

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