Российская армия ударила по Константиновке

Армия России ударила по Константиновке Донецкой области, местные жители сообщают о взрыве и публикуют видео поднимающихся над городом клубов дыма.



По данным телеграм-канала «Типичная Константиновка» один из райнов города окутан дымом, который видно отовсюду.

Армія Росії вдарила по Костянтинівці Донецької області, місцеві жителі повідомили про вибухhttps://t.co/gfqqqJAAjW pic.twitter.com/n25uDhUxSv — Новости Донбасса (@novostidnua) July 20, 2022

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что сейчас главная цель российских сил в Донецкой области — это Славянск.