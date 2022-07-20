В Донецкой ОВА назвали главную цель российских сил

Главная цель российских сил в Донецкой области сейчас — это Славянск. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Глава ОВА прокомментировал информацию Генштаба ВСУ о том, что оккупанты наступают на Бахмут и пытаются захватить Углегорскую ТЭС.



«Там продолжаются активные боевые действия. Нам понятны планы врага и его действия, как он хочет действовать. Чтобы выйти на так называемую дебальцевскую трассу: Дебальцево — Славянск. Все их попытки на Бахмутском и Лиманском направлениях направлены на то, чтобы завладеть основной их целью — это Славянск. С дальнейшим выходом на Краматорск», — пояснил Кириленко.



При этом, сообщил глава ОВА, профессиональные действия ВСУ не дают возможности противнику продвинуться.



«Таких попыток со стороны оккупантов может быть несколько за сутки в самых горячих направлениях — это Марьинка, Красногоровка, Бахмут, Северск, Славянск, Краматорск. Но они несут потери и отходят», — рассказал он.



Кириленко также отметил, что темпы эвакуации мирного населения из Донецкой области нельзя назвать высокими. В среднем это 300-350 человек в сутки.

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