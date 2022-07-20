СБУ расследует более 800 производств по фактам коллаборационизма

СБУ с начала полномасштабного вторжения России расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«С начала полномасштабной агрессии России Служба безопасности расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых – чиновники государственных учреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины», - говорится в сообщении.



В частности, сотрудники СБУ задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА. Чиновник добровольно согласился сотрудничать. За это российские захватчики назначили его руководителем так называемого «государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога».



Кроме того, в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей Партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации «Старобельского района ЛНР».