СБУ розслідує понад 800 проваджень за фактами колабораціонізму

СБУ з початку повномасштабного вторгнення Росії розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. Про це повідомляє прес-служба відомства.



«Серед підозрюваних – чиновники державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України», - йдеться у повідомленні.



Зокрема співробітники СБУ задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА. Чиновник добровільно погодився співпрацювати. За це російські загарбники призначили його керівником так званого державного унітарного підприємства Херсонська залізниця.



Крім того, на Луганщині спецслужба викрила чотирьох колишніх представників Партії регіонів, які добровільно погодилися увійти до керівного складу окупаційної адміністрації «Старобільського району ЛНР».