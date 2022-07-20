Выжить в войну: Как в Дружковке готовятся к зиме и возможной оккупации

Прифронтовая Дружковка в Донецкой области все чаще подвергается массированным обстрелам. Город без газа и воды, в некоторых микрорайонах нет электричества. Как бывший предприниматель из Дружковки, который потерял бизнес, готовится к возможной оккупации и обустраивает свой быт автономно — видели журналисты «Новостей Донбасса».



В базу хозтоваров в Дружковке прилетел один из российских снарядов. Владелец базы Павел Гвоздик показал то, что от нее осталось. По его словам, здесь был склад лаков, красок, шпаклевки, бытовых инструментов и товаров.



База загорелась, и весь товар уничтожил огонь. Никто не мог вовремя помочь, потому что это случилось во время комендантского часа. О том, что мужчина потерял бизнес, он узнал уже утром, когда пришел на работу. Единственный доход, который у него остался, — это 2100 гривен пенсии, а убытки он оценивает в сумме порядка миллиона долларов.



От обстрела пострадал и дом предпринимателя. Повредило крышу, окна, офисное помещение, сельхозпостройки.



«Эта дверь, она аж вот здесь стояла. Просто из-за того, что раньше, когда мы делали большие витражи, я боялся, что дети подойдут и стукнут. Поэтому мы наклеили здесь пуленепробиваемую пленку, и стекло не посыпалось», — объясняет Павел Михайлович.



Дом предпринимателя оберегает еще и фруктовый сад. Его специально не обрезали весной. Помимо сладких слив, абрикос и яблок он спасает жизни. «Ветви спасают от воздушной волны, немного сдерживают. А так бы дом получил еще больше разрушений. Поэтому ничего в этом году не трогали», — говорит мужчина.



Тревожные сирены Павел и его родные стараются не игнорировать, поэтому внук Владик играет в телефоне возле спуска в подвал. А сам глава семьи активно готовится к зиме и голоду в возможной оккупации: делает заготовки.



При том, что газа в Дружковке нет, а из благ цивилизации — только электричество, борщ из домашних продуктов на столе каждый день. Старую варочную поверхность поставили на газовую.



Семья Павла Михайловича большая — жена, сын, две дочери, зять, трое внуков и собака. Уже две недели с ними живет еще и родственница Вера с мужем. Они сбежали из Славянска, где обстрелы еще интенсивнее. От безденежья женщину спасает ее профессия. Она бухгалтер и может работать удаленно.



В многоэтажках Дружковки воды нет, в доме у Павла Гвоздика свой колодец, электронасос и генератор на черный день, если не будет и электричества. Летний душ, туалет на улице — все подготовлено для того, чтобы выжить в любой ситуации.



«Я независимо от войны готовился, чтоб автономным быть. Еще мне надо было сделать тепловые насосы и солнечные батареи, чтоб даже по телпу и электричеству быть независимым», — отмечает предприниматель.



Но война остановила все планы по обеспечению энергонезависимости дома, сменить газовый котел на тепловые насосы мужчина не успел, и как семья будет греться зимой — Павел Михайлович еще в раздумьях. По его словам, электросети могут не выдержать нагрузку, и возможно, для обогрева придется обустроить буржуйку, осталось заготовить дрова. А вот уличная печка на случай отсутствия электричества уже готова.



Уезжать семья не планирует, несмотря ни на что: говорят, ехать некуда, доходов нет, живут фактически только за счет гуманитарной помощи.



Топливо в Дружковке есть только на двух заправках: 95-й бензин по 62 гривны за литр, дизтопливо — 63 и газ по 42 гривны. Павел Михайлович передвигается по городу на электровелосипеде. Один сеанс подзарядки обходится в 2 гривны.



При всех тяготах войны людям тоже хочется живого общения и хоть немного отдыха. Жители Дружковки собираются возле дома Павла Михайловича на новой детской площадке. В прошлом году его семья участвовала в конкурсе «Лучший эко-двор» на День города, заняли третье место, и местные власти в благодарность установили горку и качели.



«Я давным-давно, лет 30 назад посадил здесь березки. Здесь порядка 100 деревьев посажено. Получился такой уютный двор. Вечером здесь собираются взрослые, дети. Здесь всегда шумно, весело, даже сейчас во время боевых действий», — рассказывает мужчина.



Первое, что хочет сделать Павел Михайлович по окончанию войны, — обрезать сад. В надежде, что ветвям деревьев больше никогда не придется оберегать родной дом от взрывной волны.