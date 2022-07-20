РФ шантажирует Украину зерном и хочет захватить трассу, чтобы пойти на Славянск. Дайджет НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и во всей стране. Сегодня в выпуске:

Более пятидесяти разрушений гражданских объектов в Донецкой области. Российские оккупанты готовятся к штурму Бахмута и планируют захватить одну из трасс чтобы выйти на Славянск.

Российское МИД призналось в планах дальнейшей оккупации украинских территорий. Территориальные аппетиты РФ Донбассом не ограничатся.

Сотни гектаров пшеницы сожжены в Херсонской области. Россия намеренно уничтожает урожай и манипулирует снятием санкций с собственного продовольствия.

В Донецке и Горловке обстрелы. Повреждена школа, есть погибшие.