РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та у всій країні. Сьогодні у випуску:

Понад п'ятдесят руйнувань цивільних об'єктів у Донецькій області. Російські окупанти готуються до штурму Бахмута і планують захопити одну з трас, щоб вийти на Слов'янськ.

Російське МЗС зізналося у планах подальшої окупації українських територій. Територіальні апетити РФ Донбасом не обмежаться.

Сотні гектарів пшениці спалено на Херсонщині. Росія навмисно знищує врожай та маніпулює зняттям санкцій із власного продовольства.

У Донецьку та Горлівці обстріли. Пошкоджено школу, є загиблі.