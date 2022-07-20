РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та у всій країні. Сьогодні у випуску:
- Понад п'ятдесят руйнувань цивільних об'єктів у Донецькій області. Російські окупанти готуються до штурму Бахмута і планують захопити одну з трас, щоб вийти на Слов'янськ.
- Російське МЗС зізналося у планах подальшої окупації українських територій. Територіальні апетити РФ Донбасом не обмежаться.
- Сотні гектарів пшениці спалено на Херсонщині. Росія навмисно знищує врожай та маніпулює зняттям санкцій із власного продовольства.
- У Донецьку та Горлівці обстріли. Пошкоджено школу, є загиблі.