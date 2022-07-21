Краматорск, Константиновка и Бахмут попали под обстрел

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска сегодня разрушили две школы — в Краматорске и Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По данным руководителя ОВА, ночью оккупанты обстреляли промышленную часть Краматорска — предприятия СКМЗ и НКМЗ.



«Значительный вред нанесли россияне Бахмуту: там в очередной раз обстреляна центральная часть города. В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась», — отметил Кириленко.



Также, по его словам, кассетным боеприпасом оккупанты обстреляли Ивановку Черкасской громады, повредили частный дом.



«Информации о раненых и погибших в настоящее время нет», — сообщил глава области.









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