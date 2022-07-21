Краматорськ, Костянтинівка та Бахмут потрапили під обстріл

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: ОВА

Російські війська сьогодні зруйнували дві школи — у Краматорську та Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За даними керівника ОВА, вночі окупанти обстріляли промислову частину Краматорська — підприємства СКМЗ та НКМЗ.



«Значну шкоду завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляно центральну частину міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася», — зазначив Кириленко.



Також, за його словами, касетним боєприпасом окупанти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.



«Інформації про поранених і загиблих наразі немає», — повідомив очільник області.









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