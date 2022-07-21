НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривны за доллар

Национальный банк Украины с 21 июля увеличил официальный курс гривны к доллару США на 25% — до 36,5686 гривны за один доллар. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Регулятор объяснили, что такой шаг «позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны».



При этом официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным.



«При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важной предпосылкой восстановления экономики», — заявили в НБУ.



В начале войны Нацбанк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 гривны за один доллар США. Как подчеркнул регулятор, фиксация курса на таком уровне в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы.



«Механизм фиксации курса — стабилизатор экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике», — отметили в НБУ.



Там подчеркнули, что в таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и «постепенно теряет роль якоря для ожиданий».



«Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривны к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/долл США. Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности», — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.



По его словам, продолжение политики фиксированного курса позволит Нацбанку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Шевченко добавил, что «это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны».



По оценкам регулятора, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.



Коррекция официального курса гривны будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, обусловленное в последние месяцы, в первую очередь, последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках, добавляют в НБУ.



В то же время фиксация официального курса на новом более устойчивом уровне позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине, заверили в Нацбанке.



Условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными.



Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.



Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.