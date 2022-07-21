НБУ підняв офіційний курс до 36,56 гривні за долар

Національний банк України з 21 липня збільшив офіційний курс гривні до долара США на 25% — до 36,5686 гривні за один долар. Про це повідомляє прес-служба НБУ.



Регулятор пояснив, що такий крок «дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни».



При цьому офіційний курс гривні щодо долара США залишається фіксованим.



«За високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою для відновлення економіки», — заявили в НБУ.



На початку війни Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 гривні за долар США. Як наголосив регулятор, фіксація курсу на такому рівні на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи.



«Механізм фіксації курсу – стабілізатор економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни у нашій та світовій економіці», — зазначили у НБУ.



Там підкреслили, що в таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям і поступово втрачає роль якоря для очікувань.



«З огляду на це Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/дол США. Новий рівень курсу стане якорем для економіки та надасть їй стійкості в умовах невизначеності», — заявив голова НБУ Кирило Шевченко.



За його словами, продовження політики фіксованого курсу дозволить Нацбанку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Шевченко додав, що це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що життєво необхідно в умовах війни.



За оцінками регулятора, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.



Корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, зумовлений останніми місяцями, насамперед, наслідками війни для пропозиції товарів та послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках, додають у НБУ.



Водночас, фіксація офіційного курсу на новому більш стійкому рівні дозволить НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні, запевнили в Нацбанку.



Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти у готівковому та безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.



Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш ніж на 1% відхилятися від офіційного.



Курс продажу валюти у готівковому сегменті валютного ринку й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.