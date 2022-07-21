«Скоро будет много сюрпризов»: У Зеленского обещают, что Украина переломит ход войны

Украина переломит ход войны, которую развязала РФ. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Ермак сообщил, что ежедневно говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях.



«Президент настроен серьезно, и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины», — отметил руководитель ОП.



Также, по словам Ермака, с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном обсуждается ускорение поставок тяжелого вооружения.



«Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще четыре HIMARS, и не только», — сказал глава Офиса президента Украины.



По его словам, многое зависит от обучения украинских военных.



«Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — пообещал Ермак.