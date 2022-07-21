«Скоро буде багато сюрпризів»: У Зеленського обіцяють, що Україна переламає перебіг війни

Україна переламає перебіг війни, яку розв'язала РФ. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



Єрмак повідомив, що щодня говорить з президентом України Володимиром Зеленським про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО, а ще про антиросійські санкції.



«Президент налаштований серйозно, і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якнайшвидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України», — зазначив керівник ОП.



Також, за словами Єрмака, з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном обговорюється прискорення постачання важкого озброєння.



«Незабаром знову говоритиму з ним про новий пакет військової допомоги США. Чекаємо ще на чотири HIMARS, і не тільки», — сказав очільник Офісу президента України.



За його словами, багато залежить від навчання українських військових.



«Ми зламаємо хід цієї війни. Незабаром буде багато сюрпризів», — пообіцяв Єрмак.